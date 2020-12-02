〈楊金龍立院備詢〉頻出手調節台幣匯率 楊金龍：有可能被列入美匯率操縱國

近來新台幣升值壓力大，央行頻頻進場調節，堅守「雙防線」，引來監察院關切，央行總裁楊金龍今 (2) 日坦言確實收到來函，但只是了解狀況；對於是否成為美國匯率操縱國，他表示，台灣很可能已符合 2 項條件，恐被列入觀察名單，但美方報告迄今未公布，會積極溝通。

新台幣兌美元匯價近來不斷進逼「彭淮南防線」28.5 元關卡，引發央行頻頻出手阻擋熱錢，楊金龍今天前往立法院財委會備詢，他透露，近期確實接獲監察院來函，但內容僅是了解調節匯率的狀況，並強調，央行最重要的職責就是穩定匯率，會向監察院說明。

賴士葆進一步關切，央行頻頻調節台幣，是否可能成為美國匯率操縱國觀察名單？楊金龍表示，美國調查報告按理應於 4 月及 10 月公布，但至今都還沒有對外發布。

美國對於匯率操縱國評定設立三項標準，分別是對美國商品貿易順差達 200 億美元以上，經常帳盈餘占該國 GDP 比重超過 2%，以及至少 6 個月進行單邊干預匯率，淨買匯金額占該國 GDP 比重超過 2%。

楊金龍坦言，如果美國標準沒有改變，台灣很可能已經符合 2 項條件，不排除被列入匯率操縱國觀察名單，但美國至今尚未公布，不過，台灣會就這項議題與美國好好溝通。

立委曾銘宗指出，有外資預估，新台幣兌美元匯率明年底前恐升抵 27.5 元，楊金龍回應，這些預估參考就好，匯率很難去預測的，未來 1 個月、3 個月都不曉得了，要怎麼預測到明年第 4 季。此外，對於美元走勢是否一路看貶至明年？楊金龍澄清，事實上，投資銀行對美元的看法是好壞參半。