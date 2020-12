遠東銀Bankee推雙B計畫 打造三大生態圈

遠東銀 (2845-TW) 積極發展數位金融,透過 Bankee 社群銀行推動 B2B2C(Business to Business to Customer)、B2C2C(Business to Customer to Customer)的「雙 B 計畫」,打造遠東集團生態圈、社群生態圈、以及下周即將問世的人資生態圈。

遠銀數位金融事業副總經理戴松志表示,在金融科技浪潮下,遠銀離櫃率已經高達 93%,代表到臨櫃使用金融服務的客戶愈來愈少,Bankee 有三大核心,分別為社群、BaaP(Bank as a Platform)、BaaS(Bank as a Service)。

其中,BaaP 是核心概念,戴松志表示,將分散在不同平台上的創新投資,以 API 介接嵌入 Bankee 社群銀行,完整解決金融科技公司與投資者處理金流痛點。例如 Join 智慧借貸平台,就有別於一般的 P2P,透過 API 串接,將會員機制與投資金流完整鏈接,達到「資金不落地」的原則,也就是以實名制、直接搓合,而這不儘是 BaaP,也是 B2B2C 的服務。

Bankee 也推出全台首創數位社群帳本,不再限制個人使用,可以揪多人進入帳本,戴松志表示,目前有許多銀行都有推出數位帳本,但多數屬於個人,像台新銀與永豐銀都有推出,每個人都可開子帳戶,比較像零錢罐或是或撲滿的設定,但是 Bankee 以社群銀行角度出發,推出社群帳本,幫助民眾管理團體帳務。

戴松志說明,主揪必須為 Bankee 數存帳戶客戶,被揪不需為 Bankee 數存帳戶客戶,就可以在 Bankee APP 裡開設一個社群帳本,舉凡團體繳團費、班費、朋友旅遊共同基金等,都可以在社群帳本裡做好財務控制,團體成員也可以隨時查看收支管理明細,而這就是 B2C2C 與社群生態圈的重要發展。

此外,Bankee 還與遠東集團下的遠傳、遠傳 friDay57、遠通電收等合作,形成遠東集團生態圈,例如透過 Bankee 數位存款帳戶完成遠通電收 ETC 國道通行費扣款,或是遠傳 friDay57 為串接 Bankee 銀行帳戶的存錢計畫 APP 等。

Bankee 下周還將與人資管理界專家 MAYO 鼎恒數位科技合作,推出全台首創人資金融生態圈,戴松志表示,人事薪酬、薪轉戶等都是人資金融中重要的金流,目前全台還沒有銀行業涉足此類生態圈服務,遠銀不僅看準生態圈是未來趨勢,並且推出的服務也相當具差異化與前瞻性。

遠東銀雖然積極發展數位,但是每年年末都還是會很有溫度地印製大型月曆,以服務店家、企業、高齡長者及藝文愛好之樂活客戶的需求,2021 年月曆主題為《臺灣公路紀行》,以「公路 ft. 環保」為題,傳達傳統紙本所蘊含的溫暖祝福。