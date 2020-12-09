〈2021台股展望〉黃蔭基：萬四是標配 估高點是14800點

永豐金 (2890-TW) 今 (9) 日舉行 2021 年投資展望會，首席經濟學家黃蔭基表示，對台灣來說，明年是景氣復甦的第一年，5G 的第二年，護國神山的第三年，未來 4 年中經濟最好的一年，明年台股「萬四」是標配，以 23 倍本淨比、18 倍本益比估算，估加權指數將來到 14800 點的合理評價，高點會落在明年上半年。

台股今天收在 14390 點，再創收盤歷史新高，目前空手投資人能否進場？黃蔭基表示，目前進場是「作空不對，作多難睡」，待指數拉回到「萬三」左右再進場會較安全，對於市場喊出明年台股 2 萬點的目標價，黃蔭基認為行情好時，市場難免會 OVERSHOOTING，他認為台股明年「萬四」是標配。

黃蔭基進一步表示，台灣疫情輕微，又受惠 WFH 訂單需求，自口罩、筆電乃至自行車訂單需求激增，加上原有的 5G、高速傳輸等晶片需求就已緊俏，2020 年前三季上市、櫃公司獲利高達 1.69 兆，年增率 9.2%，企業獲利表現在國際上名列第一，台股投資價值突出。展 2021 年，在 QE 饗宴、產業復甦以及疫苗問世下，以 2.3 倍本淨比、18 倍本益比計算，預估加權指數將來到 14800 點的合理評價。

選股方面，在電子產業部分，受疫情影響，全球 5G 基站建設延遲，預期 2021 年全球 5G 基站仍將成長 3 成來到 112.5 萬座，而隨著 5G 環境逐漸形成，網路流量大幅攀升，寬頻高速規格必須升級，核心網交換器由 100G 升級至 400G、WiFi5 也將升級至 WiFi6，在此趨勢下，供應鏈上、中、下游互蒙其利，包含上游晶片、中游石英元件及分頻器以及下游組裝廠及測試公司，均可期待。另外，因高速傳輸處理量大幅增加，帶動異質整合需求，有利 ABF 載板層數上升。

傳統產業部份，有三個趨勢，第一，2020 年為資金匯回專法的第一年，台商返台帶動內需，廠辦建設需求將大幅增加，惠及營建、水泥及鋼鐵族群；而綠能為全球共識，台灣自不會缺席。第二，Covid-19 疫情後的新常態，民眾願意花更多時間運動，故帶動運動服飾、鞋類商機再起，E-Bike 將延續供不應求至 2021 年；而美國房市大好，可望帶動高階窗簾需求。第三，疫苗終露曙光，全球產業秩序恢復，貨櫃航運、工具機及汽車零組件景氣將自谷底翻揚。

至於金融股部分，黃蔭基認為，投資人要有長線眼光，雖然目前因為低利環境，以及政策希望金融業者「廣積糧」，確實對配息不利，不過投資金融股還是優於投資黃金。