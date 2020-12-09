超眾四大產品線明年需求維持高檔 營運拚優於今年

散熱大廠超眾 (6230-TW) 董事長永井淳一今 (9) 日表示，5G 散熱需求趨勢未變，旗下四大產品線明年營運看增，包括伺服器、網通產品需求維持高檔，部分筆電訂單遞延至下季出、手機需求也有望回溫，加上越南廠明年開始投產，整體來看，明年營運拚優於今年。

超眾表示，今年整體手機市場需求疲軟，不過受惠筆電需求增溫，加上伺服器、網通產品需求維持高檔，相互抵銷下，營運仍正項看待。法人估，本季營收有望續創新高，惟毛利率受外在變數干擾，將不如第 3 季，今年全年營收則維持個位數年成長率。

展望後市，永井淳一說，由於新冠肺炎疫情蔓延，整體市場仍難以評估，不過目前疫情帶動遠距相關產品需求，看好動能將延續至明年，加上 5G 發展趨勢沒有太大改變，同步帶動散熱需求增加，且看好日本電產 (Nidec) 與超眾間的業務綜效將陸續顯現。

法人認為，今年手機市場需求不佳、基期低，明年則有望回升，筆電今年因受到晶片缺料影響，部分訂單遞延至明年首季出貨，明年整體需求量有望維持今年水準，營運有望優於今年。

產能方面，超眾已在越南設立新廠，預計明年 2 月開始進駐設備，3-4 月投產，初期以筆電、伺服器等散熱模組組裝為主，後續則視客戶需求生產熱管、熱板等，越南新廠明年上半年將可開始貢獻營收。

超眾今日股臨會，會中通過將中文名稱由「超眾科技股份有限公司」變更為「尼得科超眾科技股份有限公司」，英文名稱則由「Chaun-Choung Technology Corporation」變更為「Nidec Chaun-Choung Technology Corporation」。