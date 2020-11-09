三大產品需求延續 超眾Q3每股賺2.74元 寫近4年新高

散熱大廠超眾 (6230-TW) 受惠筆電、伺服器與網通產品需求動能延續，第 3 季稅後純益 2.36 億元，季增 3.96%、年增 10.8%，每股純益 2.74 元，寫近 4 年單季新高；前 3 季稅後純益 5.53 億元，年減 5.95%，每股純益 6.41 元。

超眾第 3 季營收 24.4 億元，季增 3.26%、年增 11.93%；毛利率 25.66%，季增 3.04 個百分點、年增 3.08 個百分點；營利率 15.98%，季增 1.93 個百分點、年增 3.93 個百分點。

超眾前 3 季營收 64.45 億元，年增 3.44%；毛利率 21.8%，年減 0.5 個百分點；營利率 12%，與去年同期相當。

超眾表示，由於產品線定義有所調整，第 3 季營收比重方面，筆電、電競筆電約占 4 成、伺服器與網通約占 3 成，手機等其他產品占 1 成。

展望後市，超眾指出，筆電需求維持高檔，估本季營收比重將可占 4 成，手機雖然上半年出貨量下滑，但本季進入出貨高峰，有望挹注營運成長，法人看好，超眾本季營運有望優於上季，明年續拚成長。

越南新廠方面，超眾母公司日本電產 (6594-JP) 為提升散熱領域、因應美中貿易戰後續效應影響，及看準散熱需求，帶著超眾前進越南河內設廠，越南廠預計明年 3 月完工，初期產能以散熱組裝模組為主，明年上半年小量貢獻營收。