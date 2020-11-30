日電產上修財測目標3年後散熱模組營收破200億元 超眾受惠

散熱大廠超眾 (6230-TW) 母公司日本電產 (Nidec)(6594-JP) 受惠資料中心馬達、筆電小馬達出貨量成長，上修營運展望，並看好 5G 帶動散熱模組需求同步成長，目標 2030 年散熱模組銷量將達 1000 億日圓 (約新台幣 273 億元)，超眾為集團散熱模組廠之一，可望直接受惠。

據日本電產最新公布資料顯示，疫情帶動宅經濟趨勢，上修年度財測，同時看好 5G 將催出散熱解決方案成長。

日本電產指出，旗下散熱解決方案包括熱管、散熱器、均溫板、水冷系統等，目標 2030 年銷售額上看 1000 億日圓，是今年全年財測近 40 億日圓的 25 倍。

日本電產原預期，今年除穩固 PC 及伺服器散熱零組件市占率外，主要產品出貨量將持續成長，其中，估散熱模組今年出貨量約 7076 萬組、散熱片 3834 萬片，不過超眾坦言，今年確實受到疫情衝擊，營收年增幅低於母公司日本電產目標，對於未來散熱模組銷售額目標，僅表示尊重母公司決定。

超眾認為，儘管今年受疫情影響，營運不如預期，不過越南新廠預計明年 3 月完工、投產，初期產能以散熱組裝模組為主，明年上半年將開始貢獻營收，看好明年營運。

超眾第 3 季調整產品線定義，營收比重方面，筆電、電競筆電約占 4 成、伺服器與網通約占 3 成，手機等其他產品占 1 成。