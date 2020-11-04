旅遊泡泡恐要等到明年底 林佳龍：擬推國旅新規劃

交通部觀光局推估，預計明年第 4 季才有可能開放「旅遊泡泡」，觀光業者頻頻叫苦，並認為全國旅行社將倒一半以上，對此，交通部長林佳龍表示，國際疫情嚴峻，目前還是鼓勵民眾國內旅遊，將會再推出新的團體旅遊規劃，若旅遊業者想要轉型，也會持續支持。

林佳龍今 (4) 日接受周玉蔻嗆新聞電台專訪，對於旅遊泡泡計畫延宕，他表示，國際疫情攀高峰，目前維持邊境嚴管、國內鬆綁，因此，我們還是積極鼓勵國旅，出入境旅遊則配合指揮中心的決定。

對於觀光業者的擔憂，林佳龍說，紓困 3.0 特別預算已經通過，會讓業者有生意做，甚至是轉型、轉業，也都予以支持，國旅的部分，將會在適當時機規劃新方案。林佳龍強調，在防疫優先下，交通部會做好超前部署，不管是旅遊泡泡、外交泡泡、經濟泡泡等，都有些腹案，但要配合指揮中心通盤考量。

此外，屏東縣長潘孟安日前透露，希望能看到高鐵南延屏東在任期最後 2 年內動工，林佳龍表示，若政院順利核定高鐵南延案，交通部會立即啟動可行性與環評，2 年內動工也不是不可能，但這需要跟時間賽跑。

外界質疑北宜高鐵比高鐵南延進度還快，林佳龍強調其實不然，因為北宜高鐵是北宜直鐵的替代方案，現在找到了新的路廊，也不一定就定案，預計綜合規劃在年底出爐。

林佳龍指出，高鐵南延是交通部於去年底通過審查，後續須由行政院核定，一般來講，綜合規劃跟環評設計還要 2 年，且南延附近場站都涉及都市規劃變更等。