疫苗狀況雖佳 惠譽：明年不太可能上調主要經濟體評級

評級機構惠譽 (Fitch Pating) 週二 (8 日) 表示，儘管近期新冠疫苗接種計畫取得進展，仍不太可能在 2021 年上調任何主要經濟體的主權評級，拉丁美洲、中東和非洲國家甚至有高度可能面臨負面評級展望。

惠譽全球主權評級營運長 Tony Stringer 表示，目前看來，2021 年獲得正面評級展望的僅象牙海岸和紐西蘭，其他主要經濟體評級都不太可能獲得上調，至於降評最多的拉丁美洲、中東及非洲地區遭進一步下調的可能性最高，分別獲得 9 和 12 個負面評級展望。

不過，惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 認為，受疫情打擊最重的國家仍將受惠於有效疫苗所帶來的經濟驅動。

根據約翰霍普金斯大學數據，全球新冠病毒確診數仍持續上升，近期病例數激增的美國，疫情爆發至今累計確診數已突破 1500 萬例，累計死亡 28.6 萬例，位居全球首位。

Coulton 提到，近期疫情再度升溫的歐洲和美國，2021 年初將呈現經濟疲軟狀態，並在 2022 年看到顯著的經濟增長。

其他評級機構也多半抱持悲觀態度，穆迪 (Moody’s) 上週表示，多數主權國家將受到疫情帶來的顯著負面衝擊，標普全球 (S&P Global) 則在 10 月表示，未來幾個月內，全球部分經濟體主權評級恐遭到調降，或是接收到降評警告。