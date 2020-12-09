研發太燒錢 Uber再賣空中計程車Elevate部門

美國共享乘車企業 Uber Technologies(UBER-US) 於 8 日 (週二) 宣布，將把空中計程車研發部門賣給美國航空新創 Joby Aviation。

Uber 放棄研發空中計程車，取而代之要向 Joby 追加投資 7500 萬美元，將朝產品實用化的目標邁進。

Uber 為開發可以進行垂直起降的空中計程車，在 2016 年成立名為「Uber Elevate」的研發部門，目標 2023 年要在美國達拉斯、洛杉磯等地商用化。

當年由於大都市的塞車情況嚴重，Uber 的空中計程車受到眾人期待。但後來受到肺炎疫情影響，在這方面的需求也大幅降低。

Uber 在本月 7 日才剛宣布該公司的自動駕駛部門「ATG」，要賣給競爭對手新創公司的 Aurora Innovation，交易預計 2021 年第一季完成，而 ATG 的估值約落在 40 億美元。2019 年 4 月軟銀 (9984-JP)、豐田 (7203-JP)、Denso(6902-JP) 注資該部門時，估值約 72.5 億美元。

Uber 業績因疫情受重創。未來 Uber 在退出自駕車與空中計程車的研發業務後，將專注於本業的共享乘車及美食配送服務。

在美國麻省理工學院史隆管理學院 (MIT Sloan School of Management) 等地擔任講師的 Lou Shipley 表示，自駕車市場還尚處黎明期，Uber 在疫情嚴峻的此時堅守核心市場，放棄過往在研發上的努力也不足為奇。

Uber 宣布一連串的整頓決定受到投資人的歡迎。自從相關動向曝光後，Uber 低迷的股價從 11 月起逐漸走揚。目前行情超過 2019 年 5 月股票上市時的 45 美元公開價格。

Uber 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Joby 是一家 2009 年於美國加州創立的新創公司，員工人數約 500 人。該公司研發 5 人座的垂直起降飛行載具，在 2020 年 1 月集資時，獲得日本豐田汽車投資 3.94 億美元。

Uber 在 2019 年與 Joby 在小型飛機研發攜手合作，希望未來能從該公司取得飛行載具。在 2020 年 1 月的 C 輪募資，Uber 向 Joby 出資 5000 萬美元。這回雙方同意，Uber Elevate 部門的近百名員工及智慧財產權將交由 Joby 接手， Uber 會向 Joby 追加出資 7500 萬美元。只要獲得當局批准，最快在 2021 年初就能完成交易。

Joby 所研發中的飛行載具，預計最快 2023 年就能邁入實用階段。Uber 也瞄準未來的共乘商機，將持續在研發方面合作。