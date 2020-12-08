英利-KY產能滿載至年底 11月營收創新高

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 今 (8) 日公布 11 月合併營收達 25.02 億元，月增 32.84%、年增 15.77%，不僅連 2 月較去年同期呈現雙位數回升，更創單月新高，英利表示，11-12 月產能滿載，營收明顯反映此趨勢，並看好中國車市第四季將處傳統高峰狀態。

英利指出，11、12 月迎來客戶年底拉貨潮，產能處滿載狀態，第四季表現有望維持第三季的旺季水準。

展望 2021 年，英利仍看好高階車品牌北京奔馳和沃爾沃 (Volvo) 成長力道，訂單挹注可期，法人估計，明年英利營收有望至少成長 5-10%。

另一方面，英利在新能源車領域也積極布局，目前客戶涵蓋沃爾沃、一汽大眾、上汽大眾、蔚來和小鵬等，其中約 80% 訂單來自沃爾沃和一汽大眾，展望未來，隨著沃爾沃電動車車款持續量產，以及大眾電動車 MEB 平台已於 10 月下旬於上汽大眾正式投產 ID.4X 車型，未來一汽大眾也將投入 ID.4CROZZ 生產，英利可望取得相關電池殼體量產訂單。

另外，英利已取得北京奔馳電動車國產化項目訂單，預計 2022 年正式投產，屆時將進一步挹注營收及獲利貢獻。

英利前三季稅後純益 2.6 億元，年減約 46%，每股純益 2.2 元，不過，第三季每股純益達 1.75 元，已回升至 6 個季度以來高點。