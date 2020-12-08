台電南港北儲中心都更招商 釋出4728坪土地總銷上看300億元

台電今 (8) 日舉辦「南港區北部儲運中心」都更招商說明會，此案釋出土地達 4728 坪，產權單純、形狀方整，是台北市稀有的大規模基地，極具開發住宅、商辦優勢，預估投入成本約百億元，開發後總銷金額上看 300 億元，可望吸引金融壽險、大型建商來投標。

台電指出，本次釋出「北部儲運中心南港舊址 (AR-1-2) 特定商業區 (十)」土地，位居東區門戶計畫銜接信義計畫區的起點位置，基地形狀方整，面積達 1.56 公頃 (約 4728 坪)，使用分區為特定商業區 (建蔽率 55%、容積率 353%)。

AR-1-2 基地緊臨忠孝東路六段，鄰近有松山車站、捷運後山埤站、南港運動中心、成德國小及市立聯醫忠孝院區等公共設施，交通便捷，生活機能完善，且土地產權 99% 以上屬於台電所有，可望減少投資人都更整合不確定性的風險。

台電表示，此公辦都更案為國內首宗由國營事業主導，公開評選民間優質廠商擔任實施者，預估投入成本約百億元，開發後市值上看 300 億元。

台電指出，更新後將透過權利變換方式，分回獨棟商用辦公產品，並持續出租收益；實施者分回部分則可自由規劃商場、辦公或住宅產品。另外，為落實智慧節電理念，綠能發電及能源管理系統等構想將納入評選項目。

台電進一步表示，此開發案不論是區位、規模、產權及實施方式等條件，皆具投資吸引力，全案預訂於 12 月底前正式公告招商，期盼與投資人合作開發，共同帶動南港地區發展。