工研院與台電續簽MOU 強化能源數位轉型

工研院今 (8) 日與台電簽署第二期創新策略夥伴合作意向書 (MOU)，將以 2015 年第一期合作為基礎，未來雙方將發揮互補效益，加深技術研發、人才培育、事業共創、國際鏈結等四面向合作，發展智慧電網、儲能、數位電力、創新能源等技術。

經濟部政務次長曾文生擔任簽約儀式見證人，他表示，希望工研院與台電等兩大國內法人機構簽署本次 MOU 後，可望促進雙方研發技術、培育人才、創造新商機、引進新趨勢，並支持經濟部減煤、增氣、展綠、非核的能源發展四大原則，提升台灣用電品質及開發潔淨能源技術目標。

曾文生進一步指出，能源使用是台灣面對的重要課題，台電也肩負穩定供電責任，隨著太陽光電、離岸風電等新能源出現，預期未來能源產業也將是科技產業的一環，需要發展智慧電網調度平台，並藉此培育台灣新創獨角獸。

統計至今年 11 底，全台用電需求持續成長，較去年同期增加逾 2%，曾文生表示，用電需求通常與經濟成長相關，因此預期明年用電量將進一步上升，但盤點目前供電狀況仍穩定，冬季用電調度也將以「氣候調度」為主，持續朝減煤、零碳排等國際趨勢努力。

工研院董事長李世光表示，台灣有 98% 能源從國際進口，配合政府推動智慧轉型，工研院也與台電合作，將傳統電力產業結合資通訊產業，發展智慧電網，今年底台電也已完成 100 萬戶低壓民生用戶智慧電表布建，未來希望進一步將資通訊產業能量納入。

台電董事長楊偉甫也補充說明，與工研院也將針對智慧配電系統合作，共同應用人工智慧與大數據分析，縮短停電時間，並合作推出電力物聯網試行計畫、擴大人才培育，綠能方面，也選定東北角海域進行波浪發電評估研究。