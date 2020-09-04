台鐵南港千坪土地都更案啟動招商 可望興建19層樓複合式商辦

台鐵今 (4) 日公告北市南港玉成段土地都市更新計畫招商，面積高達千坪，位於東區門戶計畫範圍內，未來發展潛力看漲，預估可興建 19 層高的複合式商辦大樓，可望釋出近萬坪面積。

台鐵指出，「北市南港玉成段二小段 732 地號土地」權屬單純、形狀方整、臨近鐵路、捷運等站點交通便捷，範圍面積為 3392.19 平方公尺 (約 1026.13 坪)，位於北市東區門戶計畫範圍內。

台鐵表示，玉成段土地使用分區為第一種特定商業區，建蔽率 55%、容積率 382%。全區採都市更新權利變換方式進行開發，未來預估開發規模可興建地上 19 層、地下 4 層、樓地板面積約 32027 平方公尺 (約 9688 坪)。

此次公告招商內容調整重點為︰一、調整捐贈公益設施由台北市立大學進駐。二、產品定位以辦公室為原則。三、地主分回樓地板面積回租予實施者。四、共同負擔比例底價為 28-33％。五、回租辦公室租金底價每坪每月 1800 元。六、收取行政作業費 3000 萬元並得分期繳納等事項。

據信義全球資產統計，未來 7 年內，初估台北市南港地區將新增面積達 21 萬坪的商辦供給，南港可望成為繼信義計劃區外，另一個頂級辦公大樓、大型商場、星級飯店林立的新熱區。