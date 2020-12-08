〈台股盤後〉半導體、傳產領軍多方占上風 終場上漲103點收在14360點

亞股今天普遍偏弱，台股靠台積電領軍半導體、IC 設計、航運等族群撐盤下，震盪走高，中場多頭籌碼整理後再戰空方，終場上漲 103 點，收在 14360.4 點，成交量降至 2797.19 億元。

熱錢洪流擋不住，新台幣早盤一度升破 2 角，在資金行情激勵下，台股持續爺多方掌旗，早盤平盤開出後震盪拉回，盤中在買盤拉抬下，指數翻紅大漲 103 點，由半導體領軍，航運、造紙與晶圓族群助攻，盤中指數高點一度攻上 14367 點。

台積電領先大盤再度大漲，在資金買盤力捧下盤中激勵股價大漲近 2 %，終場收在 524 元股價再度突破歷史新高；而台積電氣勢如虹也激勵相關概念股翻揚，包括精材、世界、光罩、天鈺、界霖、晶相光、晶心科等股價先後攻上漲停關門。

聯發科與鴻海股價也持續翻揚走強，聯發科靠 5G 題材加持終場大漲 3.7%，股價收在 730 元，重新站回中短期均線；鴻海盤中股價一度衝上 89 元朝 90 元大關邁進，但受獲利了結賣壓調節，終場壓回至平盤之下，小跌 0.3 元收在 87.6 元。

運輸族群中指標個股長榮、中航、新興盤中先後漲停關門，航運股陽明終場大漲逾 9%，朝漲停叩關，其他包括萬海、四維航、台航分別也有 5% 到 6% 漲幅。

造紙族群中榮成終場大漲逾 6%，正隆、寶隆、永豐餘等個股在買盤加持下，終場也有 1% 漲幅，僅士紙股價稍弱平盤下整理。

受中央銀行出手打炒房影響，拖累營建股重挫臉綠，冠德終場跌停收在 32.85 元，交易量大增至 2.2 萬餘張，股價回測至波段低點，愛山林終場也大跌逾 9%，遠雄、欣陸終場也大跌 6% 以上，達麗、上曜、中工、三發地產、京城也有 4%~5% 的跌幅，僅鄉鄰逆勢大漲逾 3%。

先前受疫情衝擊的金融股，在央行打炒房衝擊下，讓股價雪上加霜，包括新光金、彰銀、第一金、台企銀等分別有 1% 到 2% 跌幅。

法人指出，台股在資金行情支撐下，多方架構仍未被破壞，只要電子股維持一定成交量比重，台積電短線繼續維持 5 日線向上，台股後市可望維持「萬四」e 緩步上漲格局，短期可望由多頭繼續領軍上攻。