〈台股盤前要聞〉央行出手降溫房市、今年出口值將創高 今日必看重要財經新聞

台股盤前有八大重點，包括央行祭四大打房措施、我國全年出口值篤定創歷史新高，以及台塑四寶 11 月營收重回千億元大關，以下是今 (8) 日必看重要財經新聞。

京元電明年營運大爆發 華為空缺產能全被其他客戶包走

測試大廠京元電 (2449-TW) 近期受惠客戶需求強勁，先前華為旗下海思空缺的產能，已全被其他客戶包走，12 月起調配後的新產能也正式開出，明年第一季營收將淡季不淡，可望持平今年第四季，第二季也有機會挑戰單季新高，超越今年第二季寫下的紀錄。閱讀全文...

蘋果照亮出口市場 我全年出口值確定創歷史新高

財政部昨 (7) 日公布 11 月進出口統計，單月出口值 319.9 億美元，較去年同期增 加 12%，連續 5 個月正成長，在蘋果新機帶動下，推升半導體與新興科技需求加持下，第 4 季出口值可望創下史上最旺的旺季，全年出口值更篤定創歷史新高。閱讀全文...

台塑四寶 11 月營收月增 9% 重回千億元大關

台塑四寶昨 (7) 日公告 11 月營收達 1021.3 億元，月增 9.1%，年減 7.2%，重回千億元大關，為連續 3 個月營收走揚，受惠中國經濟復甦加快、需求強勁，產品價量齊揚，南亞營收攀近 2 年新高，台塑寫 17 個月新高，台化、台塑化則分別達近 10 個月、8 個月高點。閱讀全文...

鴻海花 95 個交易日完成填息 市值重返 1.2 兆元

鴻海 (2317-TW)11 月營收改寫歷史新高，昨 (7) 日早盤突破 85.9 元的填息價位，經歷 95 個交易日完成填息，盤中更大漲逾 5%，市值重返 1.2 兆元。閱讀全文...

央行祭四大打房措施 估不影響首購和換屋實質需求

台灣央行將於下周四 (17 日) 召開第四季理監事會議，不過，央行總裁楊金龍昨 (7) 日卻相當罕見召開臨時記者會，此次記者會並非針對雙率尤其匯率政策說明，而是宣示將以四大措施進行打房，不過，楊金龍強調，此並不影響一般民眾的首購或換屋需求。閱讀全文...

央行宣示祭出四大打房措施，楊金龍表示，事實上目前房地產風險控管很好，而比起前一波打房時的房價大漲，現階段房價走勢還算是溫和，但選擇在此時祭出選擇性信用管制，主要是希望讓房價達到溫和緩著陸的效果。閱讀全文...

台積電改寫新天價市值 13.32 兆元再創高 聯電躍居台股第七大

晶圓雙雄昨 (7) 日扮演台股攻高最大功臣，台積電 (2330-TW) 開高震盪走高，上漲 2.18%，收在 514 元，改寫收盤新高，市值達 13 兆 3282 億元，同創新高；聯電持續飆漲，大漲逾 5%，收在 50 元，市值大增至 6211.2 億元，超車國泰金 (2882-TW)，躍居台股市值第七大。閱讀全文...

佳世達擬斥最多 17.1 億元 拉高聚碩持股達 55%

佳世達 (2352-TW) 昨 (7) 日晚間宣布，在 12 月 9 日前，公開收購持股 35% 的子公司聚碩 (6112-TW) 最少 5%、最多 20.2% 股權，每股交易價格 45 元，與聚碩今日收盤價 41.5 元相比，溢價幅度約 8.4%，也意味佳世達最多將斥資 17.1 億元，將聚碩持股最高提升到 55%。閱讀全文...

政府出面跨部會整合打造量子科技國家隊 5 年擬投入 80 億元

瞄準未來量子科技商機，科技部昨 (7) 日舉辦記者會，部長吳政忠表示，為提升台灣量子科技實力，已與經濟部、中央研究院等跨部會合作，共同規劃國家隊計畫，預計在未來 5 年內投入 80 億元預算，加速量子應用、研發腳步，力拚未來台灣也能在量子世代上扮演關鍵角色。閱讀全文...