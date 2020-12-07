大同搶太陽能商機擬對六家子公司辦現增 總金額達7.8億元

大同 (2371-TW) 今 (7) 日公告，為建置太陽能案場，擬對旗下 6 家 100% 子公司辦理現增，包括尚新能源、挺新能源、智新能源、桐光能源、桐新能源以及創世能，總金額達 7.8 億元。

大同指出，擬對 6 家子公司辦理增資，資金將用來建置太陽能案場，其中，尚新能源將投資 1.8 億元、挺新能源 2 億元、智新能源 5000 萬元、桐光能源 2.5 億元、桐新能源 5000 萬元，以及創世能 5000 萬元，總金額 7.8 億元。

大同在新團隊上任後，積極搶攻商機，日前推出台灣首款國產 200kW 以上電動巴士動力系統，已與巴士廠接洽合作，並自去年底開始進行實際路測與電動大客車性能驗證，包括實車滿載、駐坡測試、模擬實際載客路徑等，並已超過法規要求 80km 續航力。

大同日前也引進策略性投資人日本双日株式會社 (Sojitz Corporation) 與日本四國電力公司 (Shikoku Electric Power Company)，一同參與旗下 100% 子公司志光能源位於台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案。

該太陽能電廠開發案總容量約為 85MW，預計 2021 年可完成所有工程建置、併網發電，未來每年發電量超過 1.8 億度，將能減少排碳量逾 10 萬公噸，相當 260 座大安森林公園的減碳量。