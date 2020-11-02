〈百年大同變天〉下周董事會公布新總座 將提具體營運展望

大同 (2371-TW) 經營權正式易主，由東森電視、台苯董事長王文淵擔任新董座，外界關心新總座人選，王文淵表示，已敲定總經理，具備電機、電腦工程背景，基於尊重董事會暫時無法公布，預計下周五 (13 日) 召開二次董事會會通過人事案，再向外界提出具體營運展望。

王文淵表示，過去大同屬於總經理管理制度，儘管擔任新董座後，不會改變此制度，目前透過友人介紹選定總經理人選，具備電機、電腦工程專長，也並非台電、中鋼的員工，目前也未擔任上市櫃公司總經理。

王文淵說，由於總經理需決策公司任何事項，並向董事會報告與負責，經董事會通過後才可執行，因此總經理人選也是非常關鍵。董事會成員已見過新任總經理，初步溝通狀況良好，不過基於尊重董事，暫時無法公布總經理姓名，預計 11 月 13 日召開上任後的二次董事會，除通過總經理人事案外，也將審核通過第 3 季財報；待總經理上任後，會再向外界提出大同的短、中、長期營運計畫。

王文淵指出，目前擔任東森、台苯集團均屬於專業經理人制度，除定期與總經理開會了解公司進展外，僅有重要決策時，董座才需要出面，因此接手大同後，時間管理上不會有太大衝突。

而大同今日公告，與法務長趙安協議資遣，從今日正式生效，外界解讀，此舉是市場派調整人事案第一槍，對此，林文淵回應，對人事案感到非常震驚，且是在董事會還沒決定前就有的人事異動，並非自己決定、也不知情。

至於股利政策，王文淵說，大同已 19 年未發放股利，會將股東的利益為優先，經過評估過後，將盡快把現金股利發放給股東。