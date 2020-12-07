觸控雙雄11月營收回溫 仍低於去年同期

觸控模組雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (7) 日公告 11 月營收，在平板、筆電動能延續下，營收皆較上月回溫，但受新舊產品交替影響，均較去年同期下滑，其中，宸鴻受小尺寸產品衰退影響，營收仍年減 3 成，不過雙雄仍看好平板、筆電等 IT 產品動能，將延續至明年。

業成 11 月營收達 113.82 億元，月增 3.01%、年減 0.55%，累計今年前 11 月營收達 1116.73 億元，年增 1.84%。

法人表示，業成短期受產品交替影響，但在筆電、平板等 IT 需求延續下，第 4 季營收有機會持平第 3 季，維持相對高檔，明年也可望在 MiniLED 筆電、OLED 高端機種超聲波屏下指紋滲透率提升下，帶動營運持續增溫。

宸鴻 11 月則仍受新舊產品交替影響，達 83.83 億元，月增 8.67%、年減 30.56%，累計今年前 11 月營收達 1051.9 億元，年減 16.66%。

宸鴻表示，受全球疫情、客戶新舊產品交替影響下，對第 4 季營運保守，預期小尺寸產品營收將大幅衰退，筆電、平板動能則可望延續，法人則估，宸鴻 12 月營收將再優於 11 月，但受新舊產品交替，第 4 季營收估季減 20-25%，達 250-260 億元，營益率則維持第 3 季水準。

展望未來，業成、宸鴻看好明年動能來自平板、筆電，而因應客戶需求均有產線投資計畫，業成將在成都擴充平板觸控模組產線，預計明年上半年完工投產，宸鴻則計畫持續擴充液晶面板模組 (LCM) 產線，估明年首季產能將較現在增加四倍，可望逐步貢獻營收。