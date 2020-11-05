〈TPK法說〉Q4客戶新舊產品交替 營收估季減20-25%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (5) 日召開線上法說，展望第 4 季，宸鴻策略長劉詩亮表示，在全球疫情影響下，對第 4 季保守，加上客戶進入新舊產品交替期，預期小尺寸產品營收將大幅衰退，筆電、平板動能則可望延續，法人則估，宸鴻第 4 季營收將季減 20-25%，營益率則可望維持第 3 季水準。

劉詩亮表示，第 4 季進入客戶新舊產品交替期，其中又以 7 吋以下手機產品影響最大，因客戶新機調整，宸鴻並未參與客戶最新機種貼和服務，但受惠遠距商機延續，預期 7-11、11-16 吋平板、筆電產品第 4 季動能可望延續。

奈米銀方面，宸鴻總經理兼執行長表示謝立群表示，現階段仍以大尺寸電子白板為主要出貨，市場反應良好，小尺寸方面，今年下半年也搭配客戶導入一款手機中，目前已小量出貨。

另一方面，宸鴻配合客戶擴充後段液晶面板模組 (LCM) 產線，謝立群表示，目前擴充進度符合預期，估明年第 2 季產能建置完成後，產能將較現階段擴增四倍，而因應後段產能建置、機台改善，宸鴻今年資本支出仍維持 30 億元規劃，前 3 季累計資本支出則為 12 億元。

針對中國觸控模組大廠歐菲光受美中關係、自身產能影響，客戶調整訂單配比，劉詩亮證實，客戶確實有做調整，且對宸鴻都是正向的，但客戶新品陸續推出，估第 4 季後變化不大。

宸鴻今也公告 10 月合併營收，反映客戶新舊產品調整，單月營收跌破百億元大關，僅達 77.14 億元，月減 27.16%、年減 46.72%，為近 28 個月新低，累計今年前 10 月營收達 968.07 億元，年減 15.19%。