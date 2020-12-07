ASIC廠11月營收 創意、智原較去年同期衰退

ASIC 廠創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收，由於量產動能趨緩，兩家營收皆較去年同期下滑，創意為 10.26 億元，年減 18.31%，智原約 4.84 億元，年減 3.78%。

創意 11 月營收 10.26 億元，月增 10.33%，年減 18.31%，累計前 11 月營收 115.81 億元，年增 20.91%；智原 11 月營收 4.84 億元，月增 1.86%，年減 3.78%，累計前 11 月營收 50.25 億元，年增 3.84%。

創意第四季受客戶量產動能趨緩，營收較上季微幅下滑，不過，由於年底迎來 NRE(委託設計服務) 認列高峰，加上認列案件屬先進製程，涵蓋 7 奈米、12 奈米與 16 奈米，訂單金額高，法人看好，創意第四季營收有機會挑戰新高。

創意先前也公告 10 月獲利，單月稅後純益達 2400 萬元，年增 3.8 倍，每股純益為 0.18 元，顯現隨著 NRE 等高毛利產品挹注，產品組合較先前改善，獲利表現也優於去年同期。

智原第四季由於受限華為禁令，無法再向大客戶出貨，量產營收也因此較上季與去年同期下滑，NRE、IP 則持續成長，帶動整體營收衰退幅度收斂，智原估第四季營收較上季小幅衰退 2-4%。