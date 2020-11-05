〈TPK法說〉筆電動能強 Q3純益年增逾9成 EPS 1.09元攀11季新高

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (5) 日召開線上法說並公布自結獲利，第 3 季受惠遠距商機，筆電、平板出貨動能強勁，其中，筆電產品出貨成季增近 4 成，加上業外利息、匯兌、補助收入，單季稅後純益 4.43 億元，季增 43.83%、年增 94.3 %，每股純益 1.09 元，為近 11 季新高。

宸鴻第 3 季合併營收 328.52 億元，季增 17.12%，年減 17.98%；毛利率 3.94%，季減 1.04 個百分點、年減 0.26 個百分點；營利率 0.72%，季減 0.81 個百分點、年減 0.46 個百分點；稅後純益 4.43 億元，季增 43.83%、年增 94.3 %，每股純益 1.09 元。

宸鴻今年前 3 季營收 890.93 億元、年減 10.6%，毛利率 4.16%，年增 0.05 個百分點，營益率 0.87%，年增 0.29 個百分點，稅後純益 7.91 億元，年增 1.57 倍，每股純益 1.94 元。

宸鴻表示，第 3 季受惠季節性因素、智慧型手機產品週期進入末期拉貨所致，整體營收季增約 2 成，其中，11-16 吋筆電在居家辦公、線上學習需求延續，出貨季增近 4 成，營收比重也成長至 41%，為主要營收貢獻類別，其他 7 吋以下、7-11 吋、16 吋以上大尺寸則各占 34%、20%、4%。

業外方面，宸鴻指出，受益於有效匯率避險、現金管理，第 3 季業外利息收入、匯兌損益分別達 4400 萬元、6600 萬元，加上認列政府疫情相關補助約 2 億元，推升本季獲利攀上近 11 季新高。