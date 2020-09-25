美觸控面板新創SigmaSense完成A輪募資 鴻海、GIS-KY參與

美國觸控面板新創 SigmaSense 近期宣布完成 A 輪募資，由鴻海 (2317-TW) 領投，本輪募資共獲得 2200 萬美元 (約新台幣 6.42 億元) 資金，而包含康寧 (GLW-US)、元太 (8069-TW)、業成 GIS-KY(6456-TW)、LG 旗下 LG-MRI 也是投資者。

SigmaSense 表示，這次募得資金將用於加快半導體、軟體解決方案開發，強化既有觸控面板在高精準感測數據 (High-fidelity sensing data) 技術布局，並進一步將應用從手機、筆電、電子白板擴大到汽車、消費性設備、醫療產品、工控產品上。

SigmaSense 進一步指出，今年疫情也帶動非接觸式經濟崛起，包含醫療、餐廳採用的非接觸式登記、點餐設備，都是觸控面板在人機介面的實際應用，未來商機可期。

在 SigmaSense 這次 A 輪投資中，鴻海、元太、業成均有參與，其中，元太表示，這次投資一方面看好 SigmaSense 在觸控面板技術發展，一方面也希望未來能運用其技術推出電子紙相關產品，擴大市場布局，符合近年擴大電子紙生態圈的策略。

另一方面，根據 SigmaSense 新聞稿，除了多家台廠參與募資外，戴爾 (DELL-US) 前財務長 Tom Meredith 也參與 SigmaSense 本次 A 輪募資。