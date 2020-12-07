【永豐期貨】台積電再度發威 帶領台股再寫收盤新高

期貨走勢

台指期週一上漲 87 點至 14220 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 36.6 點，電子期逆價差擴至 - 2.53 點，金融期逆價差縮至 - 3.19 點。現貨部分，三大法人賣超 84.46 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2336 口至 4199 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 3807 口至 5955 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3773 口至 - 11420 口。

上週五公布 11 月非農新增就業人數為 24.5 萬人，遠低於預期和前值，顯示隨著新冠病毒感染數增加，持續打擊就業市場，但市場預期國會將更快推出新一輪紓困措施，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.83%，標普 500 上漲 0.88%，那斯達克下跌 0.7%，費半指數上漲. 2.83%。台股早盤一度大漲逾 150 點，最高來到 14306 點，但隨後賣壓出籠，台指一度紅翻黑，終場在台積電帶領下，加權指數上漲 0.88%，收 14256.6 點，再創收盤新高，成交值也放大。權值股來看，台積電上漲逾 2%，收 514 元，再收新猷，聯電則站上 50 元關卡，改寫近 18 年來新高，鴻海在營收利多的激勵下，大漲逾半根停板。技術面來看，台股長短期均線呈多頭排列，且台幣呈升值走勢，資金行情依舊，而紓困方案的樂觀進展也持續發酵，不過投資人仍須居高思危，留意高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14300 點，賣權未平倉最大量集中在 13500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.24。VIX 指數上漲 1.07 至 19.10。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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