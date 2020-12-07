〈愛立信5G趨勢〉今年5G用戶數將達2.2億人 中國占8成最多

通訊大廠愛立信今 (7) 日發布最新《愛立信行動趨勢報告》，預估今年全球 5G 用戶數將達 2.2 億人，其中中國將占整體 8 成，直到 2026 年將有 35 億個 5G 用戶，佔行動數據流量 50% 以上。

愛立信認為，中國國家重點策略、通訊服務相互競爭及 5G 中低階手機陸續上市，中國 5G 市場將快速成長，將今年全球球 5G 用戶數上調至 2.2 億人，且 5G 訊號覆蓋程度將超過 10 億人口，占全球人口 15%，估 2026 年，5G 用戶將達 35 億人口，占全球人口 6 成。

從各地區域來看，愛立信預估，今年底北美約有 4% 行動用戶使用 5G、歐洲則是近 1%，預期 2026 年，北美將有 80% 5G 行動用戶，成為全球 5G 最普及的地區。

愛立信表示，疫情帶來不確定性，2020 年 5G 網路及 5G 裝置導入新功能的速度加快，5G 用戶數成長速度，將比 2009 年 4G 推出時更快，也比任何一代行動網路部署速度快。

終端設備使用部分，愛立信表示，目前行動用戶數約 79 億人口，預估 2026 年底將成長至 88 億人口，隨著 5G 智慧型手機普及率持續上升，估 2026 年手機用戶將從今年的 61 億戶，增加至 75 億戶；行動 PC、平板電腦的用戶數則在 2026 年達到 4.5 億戶。