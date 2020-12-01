〈台灣大拚5G〉拿下英雄聯盟手遊台灣代理權 目標一年吸百萬名用戶

台灣大 (3045-TW) 今 (1) 日宣布代理《英雄聯盟：激鬥峽谷》，新手遊將於下周二 (8 日) 在台正式展開公測，總經理林之晨表示，由於《英雄聯盟》PC 版最活躍時期，台灣玩家達 300-400 萬名，看好此手遊推出一年內，能吸引百萬名玩家。

台灣大拿下遊戲開發商 Riot Games 開發的《英雄聯盟：激鬥峽谷》台灣代理權，也是繼《符文大地傳說》與《VALORANT 特戰英豪》後，台灣大代理第 3 款 Riot Games 遊戲。

林之晨指出，新手遊延續 PC 版精華，是專為使用手機情境下打造，讓玩家不局限任何環境，隨時隨地可以上線，此外，台灣大持續優化網路環境，網路品質比其他電信業者更有優勢，手遊連線品質不受影響，享有 5G 大頻寬與低延遲特性。

林之晨指出，《英雄聯盟》最活躍時期，台灣玩家高達 300-400 萬人，預期《英雄聯盟：激鬥峽谷》是透過手遊方式進行更方便，目標遊戲上市一年內可吸引百萬名玩家。

Riot Games 表示，《英雄聯盟：激鬥峽谷》並非直接把 PC 版《英雄聯盟》移植至手機，而是以全新模組、動畫、遊戲系統等，重新再造的一款手機遊戲，同時保留《英雄聯盟》玩家最熟悉的核心玩法。

另外，為讓玩家透過手機也能操作遊戲，採用雙搖桿直覺性操控設計，在競技需要速度和精準度時，透過手指啟動虛擬搖桿，能順暢操控。