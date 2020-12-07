美喆-KY 11月營收回升達2.44億元 月增10.54%

石塑地板製造業者美喆 - KY 產品代工及自有品牌業務雙雙回升，產能利用率達旺季水準，公司今 (7) 日公布 2020 年 11 月營收達 2.44 億元，月增 10.54%，年減 14.1%；累計 2020 年前 11 月營收為 26.34 億元，年減 16.63%。

美喆 - KY 11 月營收成長，主要受惠外銷代工、自有品牌雙業務客戶拉貨需求提升，其中，旗下美喆、普隆兩大自有品牌經銷商因 10 月適逢十一長假出貨天數少而加大拉貨力道，帶動中國地區業務拓展穩步回升，加上美喆亦持續拓展 SPC 石塑地磚產品銷售，憑藉 SPC 石塑地磚產品具有防水、防潮、防蟲、超耐磨、耐重壓、環保等優異產品性能與高性價比，並結合鎖扣設計的產品專利，有效達到節省施工安裝時間，都帶動整體生產稼動率已達旺季水準。

美喆 - KY 主管指出，短期受到全球貨櫃航運供需失衡、缺櫃等現象，使得集團產銷有落差之情況，以目前雙業務訂單保持良好需求，整體營收表現有望隨著集團加速出貨排程，創造整體營運良好動能。

展望 2020 年第四季，美喆 - KY 看好疫情帶動的居家裝修需求，積極強化外銷業務接單，並佈建自有品牌更完善經銷通路與異業合作契機，積極衝刺美喆與普隆兩大自有品牌市場占有率，同時集團採取產品銷售結構優化、自動化生產比例提升等策略，以中和原物料價格走升之影響，保持集團整體營運獲利能力精進，此外，隨著台南新廠產能明年加入生產營運，有助於墊高美喆 - KY 於全球地材市場競爭力，在重要策略執行下，以期創造未來良好銷售表現。

美喆 - KY 今年前三季營收為 21.69 億元，毛利率為 28.9%，年增率 2.56 個百分點，前三季稅後純益為 2.5 億元，年減 18.58%，每股純益 3.78 元。