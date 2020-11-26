〈遠傳新服務〉推六大智慧宅解決方案 目標每月上萬用戶數

遠傳 (4904-TW) 今 (26) 日推出六大智慧宅解決方案，涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等生活場景，並首度推出搭載 Google 系統的「遠傳智慧音箱」，目標明年每月使用用戶數，可從過去的幾千人躍升至 1 萬戶。

遠傳今年初與 Google 洽談智慧音箱設計概念，該智慧音箱除搭載 Google 系統外，外觀設計、材質選擇、核心架構等由遠傳設計，最後由直立型音箱廠淇譽電 (6247-TW) 代工製造。

商品管理事業群資深副總杜偉昱表示，現今物聯網平台發展呈現「碎片化」，各品牌、系統可支援的裝置也略為不同，為滿足消費者多元選擇需求，遠傳今年初決定，將單一系統轉換成開放平台，也就是個裝置都能連上智慧音箱，打造成智慧居家、智慧家庭。

杜偉昱指出，過去已銷售過的智慧音箱包括問問音箱、小愛講與小狐狸，累計銷量超過 20 萬台，市占率接近 3 分之 1，預期推出智慧音箱與解決方案後，明年每月使用數可從過去的幾千戶，攀升至 1 萬戶，且選擇 699 元資費方案有望占大宗，可望挹注集團物聯網營收表現。

遠傳打造六大智慧宅解決方案，包括大無線智慧宅、輕鬆入門款、豪華智慧家電組、智慧聲控娛樂、居家安全及居家防災，可涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等生活場景，透過搭載 Google 助理的「遠傳智慧音箱」，以 AIoT 技術打造智慧居家生態系。

據研究機構 Strategy Analytics 報告指出，2021 年全球智慧家庭相關裝置支出將達到 620 億美元；智慧家庭裝置市場 2025 年將達到 880 億美元，年複合成長率 15%。資策會產業情報研究所 (MIC)「智慧音箱消費者調查」指出，21% 消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達 77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。