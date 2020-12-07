全球疫情飆升+資金輪動快 抗波動首選優質債

美國政權轉移趨穩、新冠疫苗接種在望，市場不確定性因素消散，激勵全球股市表現，顯示投資人偏好風險資產明顯上揚。富達投信建議，歐美疫情持續攀升，加上市場資金輪動快速，防禦配置不可偏廢，著重優質債券配置的複合式債券基金具長期績效佳與低波動的特性，為最佳首選。

美銀最新經理人調查顯示，經理人加碼股票比例來到 2018 年 1 月的高點，現金水位降至 2015 年 4 月以來低點。此外，根據 EPFR Global 統計，截至 2020/11/11 為止的當週，整體股票型基金買超大幅擴增近 445 億美元，創下該紀錄以來最大買超金額，其中，又以全球科技股最受青睞。

此外，近來股市類股加速輪動。截至 11/17 的過去一個月，成長型類股表現落後價值型類股逾 5% (以 MSCI 成長股指數與價值型指數為例)；金融股相對科技股、大型股相對小型股、遠距概念相對景氣復甦概念等亦出現輪動的狀況。

富達投信指出，儘管投資人風險偏好明顯上揚，與此同時，也觀察到整體債券型基金大幅買超 102.3 億美元，顯示多數投資人在看好股市前景之下，仍不忘配置債券分散風險、抵禦資產波動。

數據顯示，高收益債獲買超 39.4 億居冠，其次為新興市場債買超逾 25 億美元，原本相對偏弱的投資等級公司債也陸續回補，買超近 25 億美元。而信用市場在資金充沛、財政體質能見度較高等基本面支撐下，債券市場後市相當值得期待。

富達投信表示，美國將維持寬鬆貨幣政策，低利環境與豐沛的資金流動性將維持一段較長時間，選擇一檔囊括全球優質債券的投資標的複合式債券基金來獲取穩健的收益至為重要。

富達全球優質債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資四大核心資產、十三大類固定收益資產，一步到位擁有全球優質債券。該基金投資組合平均信評達投資等級，在美國大選與二波疫情交雜的震盪時期，也提供了另一個穩度風浪的護盾。

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