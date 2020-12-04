超華麗陣容！美多位前總統自告奮勇 化身新冠疫苗宣傳大使

為了提高美國民眾對新冠疫苗的信心，美國多位前總統小布希、柯林頓和歐巴馬自告奮勇，願意化身疫苗宣傳大使。

美國前總統歐巴馬 (Barack Obama) 週三 (2 日) 稱：「如果公衛專家福奇 (Anthony Fauci) 說疫苗是安全的，我絕對會接種，或許在接種時上電視、拍成宣傳片，讓人們知道我相信這項科學。」

隨後，第 43 任美國總統小布希發言人福特 (Freddy Ford) 稱，小布希已與福奇和白宮疫情工作小組最高官員柏克斯聯絡，了解如何幫助推廣疫苗，小布希願意上鏡宣傳，想盡一切努力來鼓勵美國同胞接種疫苗。

美國前總統柯林頓新聞秘書也表示，柯林頓願意公開接種疫苗來幫助宣傳，如果這有助於讓所有美國人也這麼做。

高齡 95 歲的美國前總統卡特發出一份最新聲明中提到，卡特與其夫人羅莎琳全力支持新冠疫苗，鼓勵符合施打疫苗的人群盡快注射疫苗以獲得免疫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,491 萬例，死亡數突破 150 萬例。

美國累計確診超過 1,405 萬例，累計死亡數超過 27.5 萬，加州因住院人數達到疫情爆發來新高，醫療系統不堪負載，州長宣布實施地區性居家防疫命令，禁止民眾到處趴趴走。