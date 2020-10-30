聯電與美光訴訟還有隱憂 亞系外資大砍評等喊賣

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 第三季財報普遍優於外資預期，而與美國司法部的營業祕密訴訟案以 6000 萬美元和解，美系外資認為股價將逐漸反映基本面，亞系外資則憂心美光後續將在民事訴訟要求賠償、訴訟案恐影響聯電中國事業；聯電法說後共 3 家外資維持買進、1 家大砍評等由買進降至減碼、1 家則維持減碼，目標價維持最高 40 元、最低 20 元。

外資普遍認為，聯電第三季財報表現優於預期，第四季營收預估季增 2-3%，及毛利率受匯兌因素影響將持平表現等財測，也與市場共識相近。不過，對於聯電與美國司法部就營業秘密保護案達成和解，外資則持不同看法。

美系外資認為，雖然聯電與美光的民事訴訟還未落幕，但與美國司法部以 6000 萬美元達成和解，已排除影響股價表現的最大隱憂，預期股價將逐漸反映公司基本面。

亞系外資則認為，聯電與美國司法部的訴訟案雖以承認侵害營業秘密，達成和解，但在美中科技角力之下，美國司法部的裁罰可能只是第一步，後續與美光的民事訴訟中，美光恐要求賠償，另一方面，聯電承認協助福建晉華竊取營業秘密，在訴訟中的證人角色，也將增加中國官方疑慮，恐進一步為其中國事業帶來考驗。

聯電遭美國司法部起訴違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府 6000 萬美元 (約合新台幣 17.17 億元) 罰金，並在 3 年自主管理緩刑期間內與司法部合作，罰金也已認列在第三季財報中。