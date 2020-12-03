後市看空情緒轉濃 美元兌主要貨幣探多年新低

對美國財政刺激談判、新冠疫苗問世的樂觀態度，加上看好中國經濟推動全球成長前景，近日導致美元需求承壓，美元兌歐元、澳幣、加拿大元及韓元等主要貨幣本週相繼下探多年新低，市場看空美元的後市情緒已逐漸轉濃。

本週歐元兌美元突破 1.20 美元的心理關口，週四 (3 日) 盤中一度觸及 1.2141 美元，寫下 2018 年 4 月以來最高；美元兌加元週四最低跌至 1.2905 加元，為 2018 年 10 月以來最低；澳元兌美元最高升至 74.37 美分，為 2018 年 8 月以來最高。

馬來亞銀行 (Malayan Banking Bhd) 高級外匯策略師 Christopher Wong 表示，疫苗順利問世可能改變遊戲規則，因為這可能加快經濟復甦，使美元維持疲軟。

Wong 認為，澳幣和紐元在內等已開發市場貨幣以及韓元等亞洲貨幣 (日圓除外)，上述反應景氣循環的順週期貨幣都將受惠於弱勢美元。

一些華爾街人士也警告，在預期聯準會 (Fed) 維持多年低利率情況下，美元即將經歷熊市週期。

追蹤一籃子 10 個全球主要貨幣對美元表現的彭博美元現貨指數 (Bloomberg Dollar Spot Index) 顯示，今年前 11 個月中的 7 個月中，美元對主要貨幣匯率均下跌，此外，今年以來，美元兌兩大傳統避險貨幣亦現跌勢，美元兌瑞郎下跌近 8％，兌日元則下跌 4％，反映 Fed 採取前所未見的刺激措施之下所帶來的影響。

(圖：Bloomberg)

觀望各家投行，瑞信預計，歐元可能在明年底前升至 1.25，高盛則傾向於做空美元兌人民幣，並預計歐元和日元將進一步上漲，大摩和花旗也預計美元將走弱。

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