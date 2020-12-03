IDC：中國新能源車今年銷量約116萬輛 未來5年飛速成長

市場研究機構 IDC 週四 (3 日) 發布報告，預計 2020 年中國新能源汽車銷量約為 116 萬輛，並指出，受政策推動等因素的影響，新能源汽車市場將在未來 5 年迎來強勁成長，2020 至 2025 年的年均複合增長率 (CAGR) 將達到 36.1%。

IDC 估計，2021-2022 年得益於疫情後的反彈，以及財政補貼期限的延長，新能源汽車銷量將大幅增長，到 2023 年以後，隨著補貼減少，漸漸回到穩定成長的腳步，在 2025 年新能源汽車銷量將達到約 542 萬輛。

在產品結構部分，純電動汽車在新能源汽車市場占有的比例，將由 2020 年的 80.3% 提升至 2025 年的 90.9%。

(圖表取自 IDC 網站)

IDC 認為，中國新能源汽車市場未來 5 年強勁增長的驅動因素主要來自 5 個方面：國家政策大力支持、汽車廠商的布局和投入、動力電池技術的不斷突破、自動駕駛的協同發展，與消費者更加開放的態度。

但 IDC 也警告，一些制約因素影響中國新能源汽車市場的發展，包括在消費者部分，人們依然對新能源汽車存在諸多顧慮。其次，在基礎設施建設方面，充電基礎設施的完善仍需過程，公共充電樁覆蓋率也還處於落後。