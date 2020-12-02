【群益投顧】電子點火 指數繼續攀峰

一、盤勢分析

因為新一輪刺激措施新希望、及疫苗利好消息，激勵前一交易日美股均呈現反彈，四大指數全數收漲，其中，標普、納指、與費半指數收紅逾 1.1%，同創歷史新高，道瓊氣勢稍弱，也收揚 0.63%。台積電 ADR 收盤更是站上 100 美元新里程碑。

台股以上漲 84.846 點跳空開出，電子類股走強，領軍挑戰萬四點整數關卡，只可惜傳產、金融類股未能支援，續攻力道不足，最後只能臨關留待明日再攻。電子次族群中以半導體、光電表現亮眼，尤其是記憶體的華邦電、南亞科、旺宏，以及面板的群創、彩晶氣勢持強，MiniLed，PA 三雄氣勢轉強，表現也讓人驚艷。指數終場上漲 103.47 點或 0.75%，以 13989.14 點、當日近高點作收，成交量增加而為 2688 億元。

二、盤勢預估

美股繼續突破寫高，持續激勵台股投資人信心，上市櫃公司即將公布 11 月營收，營收表現佳以及對 2021 年展望樂觀個股將繼續吸引資金關注。此外，漲價、購併、轉機等相關題材股如被動元件、LED、車用電子、玻纖布、面板、PA、與記憶體等概念領漲個股建議多留意續強機會。

宣德 (5457) 受惠母公司立訊垂直整合策略，未來在蘋果手機份額成長，宣德將長期受益；此外，宣德也積極布局車用、網通、伺服器、醫療等領域，並朝向部分系統組裝方向進行，未來營運持續走揚可期。股價帶量轉強，回站全天期均線之上，持強挑戰前高可期。

車用電子商機龐大，包括車用 PA(功率放大器)與 LiDAR(光達)等需求看增，PA 三雄全新 (2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086) 資金持續進場布局，其中，宏捷科股價已領先突破過高，穩懋、全新也具挑戰機會，三雄股價全數帶量上攻，族群個股股價齊揚，可多留意波段獲利機會。

顯示卡散熱風扇廠商動力 - KY(6591)，受惠 NVIDIA 及 AMD 新款高性價比繪圖晶片開賣、進入首波鋪貨階段，4Q20 季營運成長動能可期。股價量增價揚、突破前高，拉動季線轉揚，往上續強的機率不低。

三、強勢股

電子：南亞科 (2408)、晶電 (2448)、華邦電 (2344)、群創 (3481)、宣德 (5457)。

非電子：中租 - KY(5871)、為升 (2231)、華航 (2610)、長榮航 (2618)、胡連 (6279)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據