威斯康辛與亞利桑那州宣布拜登勝選 川普拚逆轉勝更艱難

美國中西部的威斯康辛州與西部的亞利桑那州於昨 (30) 日宣布，正式認定民主黨的總統參選人拜登 (Joe Biden) 在該州勝選。

現任美國總統、代表共和黨參加此次美國總統大選的川普，雖持續主張選舉過程有舞弊情事並向法院提起訴訟，卻也接連嚐到挫敗的滋味。

威斯康辛州在 11 月 30 日宣布認定結果，由於川普陣營要求在該州民主黨占優勢的密爾瓦基郡 (Milwaukee County) 及戴恩郡 (Dane County) 進行重新計票，而在結果於 29 日出爐後也都顯示拜登獲勝，確認拜登在該州勝選。

而在亞利桑那州方面，則是自 1996 年以來，美國民主黨的總統候選人在時隔 24 年後再次嚐到勝選滋味。

除了上述兩個州之外，在東部賓夕法尼亞州、中西部密西根州、西部內華達州、南部喬治亞州也都認定拜登勝選。其中的喬治亞州雖然預計以 12 月 2 日為期限，又要再一次的進行重新計票，但是一般認為川普陣營要出現逆轉勝的可能性也微乎其微。

川普與拜登在這六個州的戰況激烈，目前也都出現認定拜登勝選的結果，對川普陣營是一大挫敗。川普要贏得這次選舉，至少要在這六州當中贏得三州以上。

根據《紐約時報》說法，在當地時間 11 月 30 日下午，共有 30 個州的結果認定出爐，而其他州的結果認定也將於 12 月上旬邁入最後階段。

各州在結果認定的期限各不相同，不過大致上將於 12 月 8 日宣布最後結果。而各州在屆時宣布認定結果後，依照聯邦法律規定也將被視為選舉的最終結果，想要翻盤極為困難。

依照美國媒體說法，只有加州將結果認定的期限，設在較晚的 12 月 11 日。

接著在 12 月 14 日當天，各州將進行選舉人投票。全美共有 538 名的選舉人，總統參選人必須獲得過半的 270 票才能當選下屆美國總統。以目前情勢來看，預估拜登將獲得 306 張選舉人票，而川普則將拿到 232 張選舉人票。