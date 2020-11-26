拜登財經團隊將出爐 多名議員推舉美藉華人Tai任貿易代表

美國總統當選人拜登預計未來幾天內組建財經團隊，一些具影響力的國會議員主張，拜登應選擇衆議院籌款委員會顧問、女性美藉華人 Katherine Tai 擔任美國貿易代表，負責美中貿易戰。

10 名衆議院民主黨人週三 (25 日) 在一封信中，敦促拜登選擇 Katherine Tai，稱她「具有獨特的能力，能夠與友好和敵對的談判夥伴進行談判，推進優先事項」。

熟悉拜登團隊審議情況的人士說，早前川普討論《美墨加協定》，Katherine Tai 在處理勞工問題上扮演了主要角色，並獲得美國商界及勞工界支持。

Katherine Tai 為貿易律師出身，是美國華人移民後代，畢業於耶魯大學和哈佛法學院。她中文普通話流利，曾在廣州大學教了兩年英語。2011 年至 2014 年，她還在美國貿易代表辦公室負責中國貿易執法工作。

拜登先前承諾，將推翻川普的「美國優先」政策，與盟友建立更多的合作關係，也使美國貿易代表一職更具關鍵。

參議院財政委員會民主黨參議員 Sherrod Brown 正是支持她擔任美國貿易代表的一位，Brown 表示，在去年的美墨加貿易協議中，她在確保工人得到真正改善方面發揮了關鍵作用，她也為解決中國問題做好了獨特的準備，並且知道如何與盟國合作提高美國的利益。

Katherine Tai 今年 8 月曾提出，川普政府的關稅行動基本上是「防禦性的」，美國需要更好的攻勢。「進攻的做法」是釐清美國本身要做什麼，並使工人、產業及盟友能更快、更靈活、跳得更高、競爭更激烈。