疫情衝擊航空業 恐有高達36%的商務旅行永久消失

在新冠肺炎 (COVIUD-19) 疫情期間，許多企業轉向採取遠距工作的模式，有分析人士認為，即使是在疫情過後，工作模式可能將永久改變，未來恐有高達 36% 的商務旅行消失。

報導表示，根據航空業資深人士進行的商務旅行分析顯示，預期將有 19% 至 36% 的商務旅行將會消失。而比爾 · 蓋茨 (Bill Gates) 在上個月也曾表示，預期將有逾 50% 商務旅遊業務將會消失。

全球航空公司中 10% 至 15% 的商務旅客約佔整體收入的 40%。總體而言，美國銀行估計，去年商務旅遊就為整體旅遊業 1.1 兆美元的收入貢獻了 3,340 億美元。

其中，約有 20% 的旅行目的在於公司內部會議和培訓，如今該類別已被線上會議所代替。此外，搭乘飛機上下班的商務旅行約佔 5%。分析人士認為，在疫情過後，這兩個類別估計至少有 40% 的旅行將被科技取代，占比也可能高達 60%。

在最壞的情況下，近三分之一的商務旅行將會消失，這將嚴重改變航空旅行的狀況。Spirit 航空前首席執行長 Baldanza 表示，這是一個巨大的數字。如果真的有 36% 航空旅行因此消失，對美國航空業來說會是一個重大的問題。

美國的航空公司中，像是美國航空、達美航空和聯合航空，以及漢莎航空、英國航空和新加坡等外國航空公司，都是圍繞商務旅客而立的。一旦商務旅行大幅減少，將影響這公司的飛行地點、如何設計時間表、如何配置飛機以及相關投資等。