瑞信：別期待12月了 美股明年才有新一波行情

儘管 12 月、1 月通常美股行情都不差，但瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師認為，現在不是進場的時機。

瑞士信貸首席美股策略師 Jonathan Golub 表示，雖然美股衝上歷史高點，但本月可能會面臨困境，特別是新冠肺炎 (COVID-19) 病例增加與進一步的防疫封鎖，所帶來的影響。

他建議，如果手上還有一堆錢，那麼該等總統就職典禮後再投入市場。

Golub 預計，到 1 月份，隨著疫苗的推出，美國可以更好地控制疫情，另外，等到總統當選人拜登正式上位，華爾街對其政策將更加明確，這可以為接下來的股市行情奠定基礎。

他預測，到 2021 年底，疫情將會消失，隨著美國及其他地區有足夠的人接種疫苗，人們在日常生活就不需要戴著口罩。

Golub 將標普 500 指數明年底的目標價，定於 4050，相當於預期未來 1 年股市還能再漲 10%。他也認為，以科技股為主的那斯達克指數，還會再創新高，將投資轉為價值股的想法將不會持續。

Golub 說：「我不覺得有很多人樂愛這種價值股交易。」

他認為，成長股漲勢將再度領先，利率會比現在高，代表金融股將表現得比工業、原物料及能源股來得更好。