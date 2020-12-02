【台新投信】國內首檔聚焦ESG新興企業債 擁公益與收益

台新投信 ESG 新興市場債券基金 明年 1 月將開募

投資趨勢正在進行大變革！當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾 80% 的主流投資者在做出投資決策前，都會納入 ESG 資訊考量，不難看出全球投資機構正興起「責任投資」熱潮。台新投信看好此趨勢，推出台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為國內首檔聚焦 ESG 新興企業債，不僅精選優質 ESG 企業，也兼具新興市場債的優息收優勢，讓投資基金也能兼顧公益與收益雙利，將於明年 1 月展開募集。

台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人尹晟龢表示，市面上 ESG 基金投資標的多以股票與高收益債為主，較少涉及新興市場債券，而台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為國內第一檔專注投資於 ESG 新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。本基金投資顧問為 AXA Investment Managers Asia Limited 安盛投資管理亞洲有限公司。AXA IM 安盛投資管理為全球第 19 大資產管理公司，在責任投資及 ESG 發展已有 20 年經驗，結合基本面及 ESG 分析，可全方面掌握新興債市場，為投資人創造最佳效益。

尹晟龢指出，相較於過往投資時只注重財務指標與未來獲利，ESG 策略更著重於企業的道德面與品質，目前全球永續投資規模達 30.7 兆美元，對投資市場的影響力不容小覷。而新興市場企業債又相對看好，利多條件包括：一、疲弱的美元下，最先受益者為美元計價的新興市場債券；二、預估新興企業高收債 2020 年違約率不到 3%，為各類高收債最低；三、據 IMF 報告，2021 年新興市場經濟成長動能達 6%，優於成熟市場的 3.2%。四、新興債市仍具備高殖利率的優勢，後續料將重新獲得資金青睞。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、? 穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。