永續投資 從氣候變化主題開始

【施羅德環球氣候變化策略二】

施羅德環球氣候變化策略基金產品經理林良軍表示, 雖然永續投資已經談了十幾年，真正風起雲湧卻是近兩年的事。這個重要的轉折點來自於政府頒布關於永續的規範來勢洶洶，成為影響產業發展的推手，其中，又以「氣候變化主題」為歐美兩大市場中、率先聚焦的重大議題。

2019 年底，歐盟正式公佈歐洲綠色新政（European Green Deal），目標讓歐盟在 2050 年達到碳中和、2030 年前碳排放量減少 50～55％（與 1990 年水準相比）。如果要實現 2030 年的氣候與能源目標，每年將額外需要 2600 億歐元投資，大約是 2018 年 GDP 的 1.5%。

在美國，極可能重回執政的民主黨，在選前即推出氣候計畫，承諾在 2050 年以前要達到淨零溫室氣體排放 (greenhouse gas, GHG)，這與歐盟在綠色新政計畫中的期限一致。總體計畫，則是承諾未來 4 年美國的氣候變化投資支出將達兩兆美元，每年的減碳投資支出將達美國 GDP 的 1.5%~2.5%。

這兩大市場側重在「氣候變化主題」，而施羅德 (環) 環球氣候變化策略基金則將此主題，劃分成五大相關產業、執行於投資市場。

掌握五大投資主題

這五大主題包括：潔淨能源、能源效率、環境資源、低碳排領導者、可持續運輸。

潔淨能源主要指的是再生能源。國際能源總署（IEA）2019 年報告指出，2024 年全球近三分之一電力將來自再生能源，預估綠色能源發電量 5 年成長 5 倍，尤其看好離岸風電發展。離岸風電現在已提供全歐盟 2％的電力，預計至 2040 年將成長 9 倍（資料來源：施羅德投信整理，2020 年 9 月）。因此，那些投入在再生能源、潔淨電力的企業便持續值得關注。

能源效率包含輕質材料、照明、智慧電網、測試衡量控制系統等，以投資在電力管理領域成長強勁的企業為主。例如荷蘭最大能源效率管理商阿爾芬（Alfen），設計開發和生產智慧電網、電力儲存設備、電動車充電設備、電力轉換和管理系統，提供能源效率管理解決方案；另外像是愛爾蘭企業特靈科技（Trane Technologies），專注溫控技術創新的產品組合，為大樓、家用住宅和溫控運輸領域創造高效率與可持續發展的解決方案（資料來源：施羅德投信整理，2020 年 9 月）。

環境資源，則是以尊重環境與保護資源的永續發展企業會是主要投資。以美國最大連鎖超市克羅格（Kroger）為例，就將工廠設備整合太陽能節電、成立 Tesla 電動卡車運輸車隊，且持續回收商品塑料包裝與減少碳排放（資料來源：施羅德投信整理，2020 年 9 月）。

至於低碳排領導者，即為帶領企業創新轉型為低碳排的龍頭企業。這類企業充分運用科技減緩氣候變化和降低能源消耗，像是微軟，其雲端運算相對傳統伺服器減少 90％碳排放，甚至成立 10 億美元氣候創新基金（資料來源：施羅德投信整理，2020 年 9 月）。

可持續運輸指的是新型、永續的運輸系統，聚焦在電動車的發展。在各國政府祭出獎勵措施與電池成本的帶動下，2018 年全球電動車銷售量已達到 200 萬輛。彭博能源（BNEF）對電動車銷售及佔新車的比率預估也看到倍數成長：2025 年 850 萬輛（10％）、2030 年 2600 萬輛（28％）、2040 年 5400 萬輛（58％）（資料來源：IEA、insideEV、彭博、彭博能源，施羅德投信整理，2020 年 9 月）。

以上五大主題正是氣候變化相關政策帶來的趨勢，即隨著政策的傾向、消費者的偏好，企業基本面因而出現根本性的轉變。如果永續是未來投資市場的主流，那麼其中的「氣候變化投資」會是核心。

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