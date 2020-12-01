【中信投信】盧米斯賽勒斯看明年：高成長、低通膨、美元貶

疫苗的重大進展讓全球市場彷彿撥雲見日，市場連數周強漲，盧米斯賽勒斯總經團隊於 11 月 20 日發表報告，強調由於美國政府財政、貨幣政策的支持，逐漸升高的消費需求，以在疫苗配發後將滋生的經濟成長動能，對明年經濟看法樂觀，提出「一高二低」的看法：高成長、低通膨、美元價格走低。

重要的是，團隊不認為復甦之旅將一路平坦，全球主要國家肺炎新增病例急速增加，以及財政政策力道的萎縮，都可能使近幾月的成長步調減緩。但以下 4 項經濟數據使團隊正向看待復甦前景。

首先，美國整體消費數據樣態健康，且家戶存款比疫情爆發前高出 1.25 兆美元；其次，房地產從今年春季的低點強勢復甦，不只需求強勁，且處於歷史低點的房貸利率導致新建案、中古屋如雨後春筍冒出，房價持續上漲；其三，許多製造商開始重建庫存水位；最後，即使中小企業也受惠於紓困政策撐了下來，中小企業的信心及招聘意願已經從今年低谷急遽恢復。

整體來說，上述因素將為疫後經濟創造有力的成長引擎。如果社交隔離於明年春季末期結束，團隊認為全球經濟成長率將於明年底或 2022 年初回到 2019 年第 4 季的巔峰水準。

有效的財政刺激對於經濟復甦至關重要，但美國政府極端的兩黨政爭或許會限制、或阻止年底前出現任何財政刺激方案。團隊認為財政刺激比較有可能於明年第一季出台。如果共和黨控制參院，財政刺激預算大約落在 1.5 兆美元左右。

由於期待值低，美國企業盈餘於第三季持續超越市場預期。團隊相信 2021 年的企業營利成長將穩定邁向 2019 年的巔峰，有機會獲得超過 20% 的成長。

雖然言之尚早，但企業營利朝正向發展，一旦營利、收入持續回升，團隊期待企業將努力去槓桿。景氣復甦前，盈利成長會跑得比債務成長快，雖然違約情形也是另一種去槓桿形式，不過降低債務對盈餘的比例，是比較健康的作法。

信用利差已經差不多回到 3 月大拋售時的水準，但團隊認為接下來 6 個月還有額外緊縮的空間，市場風險偏好持續提升，股票表現值得期待。

團隊表示，今年十月主要經濟體通膨年增率低於 1.5%。全球通膨率仍維持於相當低的水平。短期內通膨壓力有限，央行仍將持續寬鬆。

最後，美元近幾月都維持區間震盪，隨著投資者對於風險接受度越來越高，將資產移轉海外，團隊預期美元最終會跌出這個範疇而趨於走貶。

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