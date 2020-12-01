〈台股盤前〉12月外資放假去 集團作帳行情拉抬中小型股主導盤勢

受 MSCI 權重調整影響，台股昨 (30) 日帶量下跌，尾盤下挫 144 點收在 13722.89 點，成交量暴增至 3847 億元歷史天量，隨著時序邁入 12 月，外資即將放長假，加上適逢年底集團作帳行情，預估由內資拉抬的中小型股相對較有表現空間。

台股昨日盤中站上 13969 點歷史新高後，在獲利了結賣壓出籠下，指數漲幅收斂，尾盤爆出 1158 億元巨量交易，指數帶量下挫，失守 5 日線終場以 13722.89 點作收。

法人指出，隨著時序邁入年底歐美耶誕長假，加上歐美疫情二度爆發，恐將促使外資持續獲利了結，其中又以權值股王將成外資首要調節標的，權值股王台積電昨遭外資大砍 3.3 萬張、聯電股價雖站穩月線，但仍遭外資大砍 5.6 萬張，位居外資賣超之首。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期盤面主要由傳產等非電子族群主導多頭表現，其中相對看好受惠於疫情受控的消費內需族群，另外因應防疫的遠端商機，同樣也是替台股多頭添柴火的個股。

儘管 MSCI 生效引發盤是劇烈波動，但葉獻文認為，基本面才是左右台股長期表現關鍵，且從目前資金動能來看，10 月 M1b 年增率上升至 12.9%，創波段新高，顯示台股資金行情充沛，在基本面走強下，仍有利台股多頭續航上攻。

安聯投信認為，在缺料、缺產能與漲價態勢加持下，少數電子供應鏈有望續強且受匯率波動影響程度降低，但要注意的是，12 月外資開始放長假，盤勢將先進入休息的態勢，改由小型股引領盤勢。

