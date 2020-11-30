【日盛投顧】MSCI季度調整 台股創歷史天量

◆盤勢分析

1. 在上週五 Nasdaq、標普齊創歷史新高的激勵下，週一台股以上漲 50.56 點的 13,917.65 點開出後，最高來到 13,969.39 點後，在權值股震盪走軟下，指數震盪走低，尾盤更在 MSCI 季度調整的影響下，最後一盤爆出 1158.34 億元的巨量，終場加權指數以下跌 144.20 點的 13,772.89 點作收，跌幅 1.04%，成交量 3,861.40 億元。三大法人合計賣超 327.28 億元：外資賣超 332.83 億元、投信賣超 11.4 億元、自營商買超 16.96 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，短線恐進行整理。

(2)、均線：5 日線走平下彎，三日內若反彈站不回 5 日線，恐將持續整理。

(3)、技術指標：KD 在 11/27 出現死亡交叉後，週一 K、D 持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

3. 櫃買指數上漲 0.79%，收在 176.62 點，相對強勢，5 日線跌破前偏多操作為宜，支撐約 174.1 點附近，壓力約在 178.6 點附近。

4. 觀盤重點：週一指數在獲利賣壓，加上 MSCI 權重調整盤後生效，最後一盤爆出 1158.34 億元的巨量，不僅權重調降與被剔除的個股下跌，新加入的成分股也有不少走跌，短線籌碼恐將整理，而指數出現爆量中黑 K 棒，三日內若反彈站不回 5 日線，短撐恐將下探 20 日線支撐。

矽晶圓、封測、玻陶、鋼鐵、業績成長股

1. 矽晶圓：6488 環球晶宣布以每股 125 歐元，公開收購 Siltronic，預計收購案完成後，環球晶在全球矽晶圓市占率將達 25%，逼近全球第 2 大矽晶圓廠日本勝高的 28%，預期收購完成後，環球晶將邁入新一波成長，業績可望躍升，激勵 6488 環球晶開盤跳空漲停，5483 中美晶隨後也拉上漲停，3532 台勝科收盤也大漲 6.96%。

2. 封測股: 美國商務部，將點名 89 家「與軍方有聯繫」的中企清單，其中包括封測大廠星科金朋，而星科金朋客戶包括蘋果、高通、超微等大廠，若確定名列清單，業界預期封測訂單將大舉轉單台灣封測廠，加上 6271 同欣電減資恢復交易飆上漲停激勵，封測股由 6271 同欣電、6548 長科 * 漲停領軍，包括: 2351 順德、8110 華東等漲幅均超過 5.0%。

3. 玻陶股：1810 和成以產品多元化及生產智能化，提升競爭力及毛利，前三季獲利大幅成長，而 1802 台玻在大陸市場產品結構調整下前三季已轉虧為盈，由 1810 和成漲停領軍，包括: 1802 台玻、1806 冠軍等漲幅均超過 4.5%。

4. 鋼鐵股: 隨著鋼價止跌回穩，需求成長，帶動鋼鐵業者第三季本業轉強，加上今年受惠房地產火熱、台商回流建廠等，帶動鋼筋、型鋼需求，而鋼價漲聲不斷下，線材廠 2017 官田鋼也調漲 12 月多項產品價格，激勵今日鋼鐵股上漲，由 2009 第一銅、2028 威致、2033 佳大、2038 海光等漲停領軍，包括 2032 新鋼、2022 聚亨、2017 官田鋼、2030 彰源均有 7% 以上的漲幅。