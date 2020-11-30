台股甩尾爆天量 盤中零股交易成交值衝破12億元創高

受 MSCI 季度調整權重影響，台股今 (30) 日甩尾爆天量，總成交金額高達 3835 億元，同時帶動上市櫃盤中零股交易，合計成交值超過 12.28 億元，同步創下 10 月 26 日新制上路以來的新高。

根據證交所統計，上市盤中零股交易今天成交值為 11.26 億元；櫃買中心統計，上櫃盤中零股交易成交值為 1.19 億元，合計盤中零股交易總成交值達 12.28 億元。

台股今天早盤一度攻上歷史新高 13969 點，但權值股隨後湧現賣壓，加權指數快速翻黑，台積電 (2330-TW) 開高走低，盤中零股交易市場成交量達 67.6 萬股，持續成為人氣王，成交金額為 3.31 億元。

中小型股、題材股今日仍獲得資金點火，其中，開發金 (2883-TW) 擬公開收購中壽 (2823-TW)，帶動中壽股價亮燈漲停，今日盤中零股交易成交量位居第 2，達 29.76 萬股；封測廠同欣電 (6271-TW) 完成現金減資，今日新股上市直奔漲停價位，盤中零股交易達 29.6 萬股，名列第 3。

此外，元大台灣 50(0050-TW) 及聯電 (2303-TW) 盤中零股交易成交量分列第 4、第 5 名；第 6 至第 10 名，分別為玉山金 (2884-TW)、聯發科 (2454-TW)、大成鋼 (2027-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中鋼 (2002-TW)。