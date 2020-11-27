台股周線連4紅市值破42兆 兩大利多支撐多頭走勢

台股持續攻高，儘管周間拉回整理，但單周仍上漲 150 點，收在 13867.09 點，成功收復 5 日線，周線連 4 紅，上市公司市值也站上 42 兆元關卡，法人表示，在經濟基本面佳與科技業訂單爆滿兩大利多拉抬下，台股仍有漲勢可期。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，扮演撐盤要角的科技業，目前上游半導體產業訂單觀察，加上經濟表現良好，國際資金回流台灣，新科技趨勢如 5G 及電動車趨勢起飛，推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量，明年預估科技產業仍是越上游的產業表現越來越好。

周書玄表示，由於國際疫情仍嚴峻，儘管歐美中陸續傳出疫苗研發成功的好消息，但由於持續防疫與封城，連帶影響消費市場，但明年上半年可以陸續觀察疫苗上市後，過去受影響的實體消費、零售通路、旅遊、觀光產業等，有機會自谷底翻揚，落後補漲。

周書玄進一步指出，台股的走勢仍以電子權值股為重，比重達 6 成以上，在全球低利環境、資金行情做多新興股票意願增加，可望推升台股表現，但建議台股投資人不妨分散布局，以電子股為主、傳產與金融股為輔

以投資操作來說，目前看好高速運算、人工智慧、半導體、車用電子等，此外，未來國外如逐漸解封後，油價擺脫低檔風險，又可恢復外出與旅遊後，塑化類股補漲。

另外，加州大火使電源供應不穩，造成家電與冰箱電路不穩報銷，美國新增採購家電、冰箱等訂單加持，使用 ABF 特殊外殼製作這類需求訂單增加，冰箱、電視、顯示器等家電等相關產業，2021 年投資展望也不看淡。