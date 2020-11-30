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〈台股盤後〉尾盤爆1158億元天量 跌144點失守三關卡

〈台股盤後〉MSCI效應發酵 尾盤爆1158億元天量 暴跌144點失守三關卡。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉MSCI效應發酵 尾盤爆1158億元天量 暴跌144點失守三關卡。(鉅亨網資料照)

台股今 (30) 日獲利了解賣壓沉重，電子權值股多開高走低，拖累大盤紅翻黑，尾盤更因 MSCI 季度權重調整影響，單筆爆出 1158 億元天量，指數接連摜破 13800 點、五日線與十日線，終場收 13722.89 點，下跌 144.2 點，成交量達 3835 億元，也改寫單日成交量新猷。

觀察權值股表現，由於台積電為本次 MSCI 權重調降比重最多的個股，終場下跌近 2%，回測月線支撐，聯發科也因 5G 晶片發展空間受限，下跌 3%，其餘如台塑四寶、金控股全都一片綠油油。

電子股今日依舊是盤面焦點，ABF 載板三雄各自表現，南電強漲近 4%，創下 12 年來新高，景碩也有 1% 漲幅，欣興儘管成為 MSCI 新增成分股，尾盤卻賣壓摜破 90 元大關，終場下跌近 1%。

環球晶凌晨公告，收購德國矽晶圓大廠 Siltronic 已進入最後協商階段，收購完成後將成為全球矽晶圓第二大供應商，今日開盤隨即漲停鎖住，創下兩年半新高，也激勵母公司中美晶攻上漲停板，台勝科也有 7% 以上的漲幅。

MSCI 此次權重調整以台積電權重調降最多，調降權重 0.23%，同時刪除福懋、長榮航兩檔成分股，並新增欣興、合一，指數成分股維持 87 檔。

富邦投顧董事長蕭乾祥今日指出，明年隨著全球景氣復甦、貨幣政策持續寬鬆，國際資金將持續流入亞洲新興市場，加上台灣半導體等電子科技產業前景良好，台股有利中長期表現，預計明年加權指數有機會挑戰新高 14800 點。

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