〈美股盤前要聞〉美疫情持續延燒 美股期貨下滑

近期以來疫苗進展傳出佳音，但是市場擔憂，儘管疫苗面市後，經濟仍要一段時間才能重回正軌，週一 (30 日) 美股期貨下滑。

1. 經濟復甦仍須一段時間

美國疫情持續延燒，市場擔憂，儘管疫苗面市後，經濟仍要一段時間才能恢復原先水平。週一美股期貨下跌。道瓊期貨跌 0.64%，標普 500 期貨跌 0.41%，那斯達克 100 期貨漲 0.02%。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，美國確診病例數超過 1,330 萬例，死亡病例數近 267,000 人

僅在周六，該國就出現了 155,596 例新增病例以及 1,189 例新增死亡病例，該國最大的傳染病專家 Anthony Fauci 博士警告，要為確診病例數持續上升做好準備。

Fauci 在接受採訪時表示：「很遺憾，在進入 12 月的接下來的幾周裡，我們可能會看到已經激增的確診病例數再度攀升。」

2. 標普全球打算併購同業 IHS Markit

消息指出，美國的標普全球 (S&P Global)(SPGI-US) 正打算併購英國同業的 IHS Markit，金額上看 440 億美元。

根據華爾街日報方面的了解，標普全球與 IHS Markit 這兩家公司已就相關的併購事宜，進入事前協議階段。預計最快在 30 日當天，就會有消息對外公布。

這筆併購案如果順利成立，很有可能成為 2020 年的最大一宗併購案件。不過消息來源也指出，該談判也有可能在對外公布結果之前破局。

3. 傳中芯、中海油將被納入美國國防黑名單

消息人士指出，川普政府準備將中國最大的半導體代工廠中芯國際 (SMIC) 和中國國營海上石油和天然氣生產商中海油 (CNOOC) 加入國防黑名單中，此將限制兩家公司取得美國的投資，並加深中美兩國間的緊張關係。

白宮高級官員消息指出，即使川普剩下的任期只有兩個月，但他仍在進行針對中國的強硬措施。當時消息就透露白宮考慮將更多中資企業納入美國商務部黑名單，包括中國半導體製造商中芯。

根據了解中芯目前面對的出口管制，只針對終端軍用領域，即美國設備和軟體要確認應用於軍事，並為美國帶來安全問題，才會限制供應給中芯。

4. 義大利對蘋果罰款 1000 萬歐元

義大利反壟斷主管機關週一 (30 日) 表示，已經對蘋果 (AAPL-US) 罰款 1000 萬歐元，因其販售 iPhone 商業手法具有「侵略性及誤導性」。

監管機構指責，蘋果聲稱多款 iPhone 機型具有防水功能，卻沒有明確說明，只有在一定的受控環境下才是這樣，即在「使用靜態和純水進行的實驗室測試」中，才有防水效果。

此外，蘋果還在免責聲明中聲稱，受到液體損害的手機不在保固之列，造成客戶的損害無法獲得補償。義大利方認為，蘋果拒絕在客戶手機被水或其他液體損壞時提供支持，這違反了當地的消費者法規。

兩年前蘋果承認，透過軟體更新人為調降舊電池的效能時，也曾被義大利監管機構處以 1000 萬歐元罰款，儘管蘋果宣稱此舉是為避免系統執行異常或無預警關機。

5. 特斯拉於上海取得銷售許可

美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US) 已經在中國上海取得 SUV 車款「Model Y」的銷售許可。消息指出，特斯拉已準備好在中國上海生產該款車型。

由於特斯拉位於上海的超級工廠已備妥 Model Y 的生產，也因此在 11 月初的時後，向中國當局提出銷售許可的申請。

目前特斯拉設在中國上海的超級工廠 (Gigafactory)，已於去年底展開「Model 3」的量產，並於同年 12 月開始出貨。在 2020 年 10 月，特斯拉於中國市場賣出超過 1.3 萬輛的 Model 3，並開始將該車款銷往歐洲市場。

另外在上個星期，特斯拉方面也明確指出，該公司計畫在 2021 年於中國當地生產電動車充電時所使用的充電樁。積極推動電動車的市場布局。