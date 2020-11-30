澳航執行長：國際旅行至少要到2024年才有望回復疫情前水平

澳洲航空 (Qantas Airways) 在週一 (30 日) 宣布表示，隨著該公司正努力從疫情的衝擊中復甦，已經有大約 2000 名員工接獲通知，該集團將外包澳洲 10 個機場的地面處理業務。儘管如此，澳航也表示，國際旅行恐怕要到 2024 年才有望恢復疫情前水準。

澳航國內與國際線執行長 Andrew David 表示，對於澳航來說，這是又艱難的一年。不幸的是，疫情使得航空業陷入危機。為了生存下去，全球各地的航空公司都必須做出重大決策，而疫情的傷害恐將需要數年才能修復。

「雖然最近國內邊境出現一些好消息，但國際旅行至少要到 2024 年，才有望回到疫情之前的水準。澳航還有大量償還債務的事情尚未完成，同時我們的競爭對手正在積極削減債務以精簡成本。」David 說道。

國際航空運輸協會 (IATA) 先前的預測顯示，2021 年航空業整體收入，將較 2019 年的 8380 億美元下跌 46%，較先前預測的衰退 29% 更為悲觀。報告中也指出，由於新一波新冠肺炎疫情的爆發，航空業復甦已被推遲。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「只要邊界封鎖和防疫限制仍然存在，2020 年第四季要實現復甦將非常困難，且幾乎沒有跡象表明 2021 年上半年會明顯好轉。」

據旅遊數據公司 Cirium 的報告顯示，今年迄今，全球已經有 43 家航空公司倒閉，並且在未來幾個月中，恐有更多的航空公司面臨倒閉。根據 Cirium 的定義，若航空公司已經完全停止運營或暫停業務就視為倒閉。