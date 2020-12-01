〈貴金屬盤後〉疫苗正面消息打壓 黃金跌至5月低點 本月挫近6%

週一 (30 日) 交易，黃金期貨價格下跌，結束黃金不安的月份，11 月創下黃金價格自 7 月以來最低收盤價，且月度跌幅近 6%。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 7.20 美元或 0.4%，收每盎司 1780.90, 美元。(此為交易最活躍契約)

2 月黃金期貨價格上週下跌 4% 以上，創下自 9 月 25 日以降最大單週跌幅，週一價格創 7 月 1 日以來最低收盤價。

根據道瓊市場數據，黃金期貨 11 月下跌 5.6%，且較 200 日 MA 1806.15 美元低 1% 以上。

由於疫苗的積極進展引起投資者信心，市場對股票之類的風險資產熱情重燃，驅使資金自避險資產上撤離，導致黃金的下滑。

Moderna (MRNA-US) 週一發布了新冠病毒疫苗潛在有效性的最新消息，稱其實驗藥物在最終試驗中呈現 94.1% 有效性，並計畫最早週一向美國 FDA 提出緊急使用的許可，若通過許可，該新冠病毒疫苗就可在未來幾週提供給一線工作者使用。

Zaner Metals 分析報告指出，「黃金和白銀交易者顯然持續不看疫情現狀，而是對疫苗抱高度期待，因為在新增病例不斷增加之際，黃金價格仍持續大幅下降。」

「更甚者，儘管美元出現新的下行突破點，黃金和白銀仍持續下跌。」

通常美元走弱會支持美元計價的黃金買氣，但疫苗的正面消息打壓了貴金屬。ICE 美元指數週一下降至 91.506，為 2018 年 4 月以來最低水準，本月跌幅約 2.3%。盤中稍早曾上揚至 91.884。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 週一研究報告寫道，本週即使美股開頭走低，黃金依舊下跌，但由於美元疲弱，所以黃金跌勢可能會鎖在這一階段附近，且公債殖利率也出現溫和走勢，此點也將提振黃金買氣。

10 年期公債殖利率在 0.84%，向來公債殖利率下降可提高不孳息的黃金買氣。

「此外，公債殖利率已經停止上升，因為投資者了解到經濟復甦之路將會相當漫長且顛簸，儘管大眾對疫苗抱持樂觀且盼望藉此返回正常生活。」

3 月白銀期貨價格下跌 5 美分或 0.2%，收每盎司 22.593 美元。(交易最活絡契約)

根據交易最活躍契約，白銀上週創 9 月下旬最大單週跌幅，本月下跌 5.1%。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 0.6%，收每磅 3.438 美元，本月上漲 12.6%。

Zaner Metals 的分析師表示，「儘管股市疲弱、中美和中澳緊張跡象再現，銅市場仍是金屬和大多數大宗商品市場的奇兵，價格持續上漲。」

「銅價持續上漲，係因中國需求強勁，且全球供應總量依舊緊繃。」