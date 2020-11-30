【群益金鼎證券】群益權證週報-全球龍頭封測廠 日月光漲勢延續?

隨著前段晶圓代工的漲價，後段的 IC 封測也開始產能短缺紛紛開始調漲價格，甚至有客戶直接跟封測廠直接簽兩年合約，以免產能供不應求。以全球第一龍頭封測廠日月光控股 (3711-TW) 為例，今年 5 月開始月增率及年增率連續 6 個月呈現雙成長，10 月營收達到 479 億元，屢創今年新高，而第三季 EPS 4.12 元也已經超過去年第四季累積的 EPS，今年全年有望達到 5.5 元，以現在股價來看本益比介於 13-15 倍，日月光控股從 10 月底開始觸底回升，漲幅達到 15% 上下。現階段封測訂單看到明年第二季，產能滿載，另外可以留意南茂 (8150-TW)、頎邦(6147-TW) 等封測股的認購權證進行操作。

各位還記得 10 月中旬筆者與各位提到的聯電 (2303-TW) 嗎 ? 聯電在 11 月 23 日直攻漲停板鎖至收盤，再度創下波段新高，外資圈逐漸調高目標價，當時如果有趁拉回時買認購權證，相信都可以獲得翻倍的報酬，但是像當天股價已經攻至漲停，切記不要再去追買認購權證了，此時發行商依照公開說明書無法造市，所以很容易會買到其他權證投資人丟出來的賣單，會買到不合理的價格，建議等到短線拉回再依照天期、價內外程度進行篩選買進。

台股在美股的帶領下持續往一萬四挺進，主流類股有半導體、航運、替代能源等，雖然台股在 11 月 24、25 日開高走低，不過仍屬正常現象，指數創高後都會引發部分修正，長期被尬空手的投資人若已經錯過今年的資金行情，建議不要躁進，此時進場買現股資金容易被套牢，如果真的看好某標的，可以使用權證參與漲跌，萬一真的看錯方向也不至於慘賠，用小資金迎接大行情。