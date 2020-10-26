中芯制裁效應擴散 台安控廠產品醞釀漲價

美國出手制裁中芯 (SMIC) 後，中國安控廠要取得晶片的難度更為提升，加快安控產業的轉單力道，而台廠為了確保晶片供應穩定，全面改採台、美 IC 廠產品，但非中系晶片價格較高，傳台廠正醞釀一波產品漲價潮，反映成本壓力；奇偶 (3356-TW) 就低調證實，已在跟客戶洽談新一輪訂單價格。

美中貿易戰影響下，台安控廠持續迎來轉單，在中芯遭美國制裁後，轉單力道加速中，台廠過去採用中國自製晶片，但受禁令影響，已轉向使用台、美晶片，不過相對價格也提升，造成整體產品成本增加，台廠為確保產品利潤，加上客戶採購力道強勁，傳出已在與客戶洽談新的產品價格。

台廠奇偶 (3356-TW)、慧友 (5484-TW) 近年就積極發展整套都是台灣製造的 AI 相關監控產品，奇偶低調透露，面臨晶片價格提升的情況，正在與客戶討論調整售價事宜，反映成本壓力。

奇偶營收比重 5 成來自美國市場，由於客戶需求強勁，市場需求回升，營運逐步擺脫谷底，大型專案將陸續在明年挹注營運表現。

安控廠近年價格、營運紛擾未停歇，中國安控市場崛起，海康威視與大華掀起價格戰，推出的產品售價幾乎是台廠的成本價，導致台灣安控廠市佔率被中國鯨吞、營運下滑。

不過近兩年開始，美國大動作封殺中國科技廠，安控產業開始走出產業低迷，並迎來轉單，陸續接獲日本、紐澳、歐洲等國家訂單，新冠肺炎疫情延燒，零組件產品供需失衡，安控廠就傳出漲價聲浪。

在美國擴大禁令的效應下，台安控廠轉單商機持續發生，安控業者積極將整套解決方案「去中化」，打造整套方案成台灣製造，採購晶片也以美、台為主，有助台廠接單動能。